Bilecik'te Muharrem Ayı Etkinliği: Aşure İkramı

Bilecik'te Muharrem Ayı Etkinliği: Aşure İkramı
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Bilecik'te AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aşure ikramı etkinliği, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. İl Başkanı Serkan Yıldırım, birlik ve beraberliğin sembolü olan bu geleneği yaşatmanın mutluluğunu vurguladı.

Bilecik'te, Muharrem ayı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı, İl Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı'nın koordinesinde vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Etkinlik, şehrin farklı noktalarında hem manevi duyguları pekiştirdi hem de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. İl Başkanı Serkan Yıldırım "Birlik, beraberlik ve paylaşmanın sembolü olan bu güzel geleneği yaşatmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Yüzlerce kişiye aşure ikramında bulunulan etkinlikte, vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirerek bu tür kültürel ve manevi değerlerin yaşatılmasından dolayı teşekkürlerini iletti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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