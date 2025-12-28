Haberler

Bilecik'te mobil sağlık hizmeti köylere ulaştı

Güncelleme:
Yenipazar ilçesinde, mobil sağlık hizmetleri sayesinde köylerde yaşayan vatandaşların sağlık kontrolleri yerinde yapıldı. Özellikle yaşlı bireylerin sağlık ihtiyaçlarının karşılandığı bu uygulama, sağlık hizmetlerine erişimi zor olan köylere yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde mobil sağlık hizmeti köylere ulaştı.

Yenipazar İlçe Aile Sağlığı Merkezi hekimi tarafından mobil sağlık hizmetleri kapsamında Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Karahasanlar, Yumaklı ve Esenköy köylerinde yaşayan vatandaşların, özellikle büyüklerin sağlık kontrolleri yerinde yapıldı. Sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük yaşayan vatandaşlara sunulan hizmetle, koruyucu ve önleyici sağlık uygulamaları köylerde gerçekleştirildi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Mobil sağlık hizmetleriyle büyüklerimizin yanında oluyor, sağlık hizmetlerini vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. Bu anlamlı hizmetin sunulmasında emeği geçen tüm sağlık personelimize teşekkür ediyor, büyüklerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
