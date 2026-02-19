Haberler

Bilecik'te miniklere sağlık bilinci aşılandı

Bilecik'te miniklere sağlık bilinci aşılandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yenipazar ilçesinde düzenlenen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' eğitim programında miniklere sağlıklı beslenme, hijyen ve fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde miniklere sağlık bilinci aşılandı.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' eğitim programına katıldı. Etkinlikte öğrencilere sağlıklı beslenme, hijyen alışkanlıkları ve fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı. Ayrıca 112 Acil Sağlık Hizmetleri, diş temizliği ve ağız sağlığı, aile hekimliği hizmetleri ile UMKE ekiplerinin görev ve sorumlulukları tanıtıldı. Çocuklar, acil durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrenirken sağlık sisteminin işleyişi hakkında da bilgi sahibi oldu.

Kaymakam Mehmet Salih Uçar, "Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren sağlık bilinci kazanması hem bireysel hem toplumsal açıdan büyük önem taşıyor. Bu anlamlı programda emeği geçen tüm kurumlarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, sağlıklı nesiller için yürütülen her çalışmanın destekçisi olmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Messi'ye selam vermeden geçince annesi devreye girdi

Minik çocuk ünlü ismi görmezden geldi, annesi hemen devreye girdi
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı