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Bilecik'te Minik Öğrenciler İlk Karne Heyecanını Yaşadı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde minik öğrenciler, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni'nde valinin elinden karnelerini alarak büyük bir coşku içinde yarıyıl tatiline başladılar.

Bilecikli minik öğrenciler ilk karne heyecanı yaşadı

BİLECİK - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde minik öğrenciler ilk karne heyecanı yaşarken, karnelerini valinin elinden aldı.

Osmaneli Hisarcık-Beşevler İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Törene, Bilecik Valisi Şefik Aygöl katıldı ve öğrencilere karnelerini ve hediyelerini vererek, sevinçlerine ortak oldu. Bilecik genelinde toplam 202 okulda eğitim gören 39 bin 252 öğrenci, 2 bin 992 öğretmenin özverili çalışmalarıyla ilk yarıyılı başarıyla tamamladı. Yoğun geçen eğitim sürecinin ardından öğrenciler, yarıyıl tatiline başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Vali Aygöl, törende yaptığı konuşmada öğrencileri tebrik ederek, "Eğitim-öğretimdeki başarının temelinde öğretmenlerimizin gayreti, velilerimizin desteği ve öğrencilerimizin azmi yatıyor. Hepinizi kutluyorum, tatilinizi güzel değerlendirerek dinlenmeyi unutmayın" dedi.

Törenin ardından öğrencilere karneleri teslim edilirken, okul bahçesindeki neşeli anlar dikkat çekti. Öğrenciler, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte mutluluklarını paylaştı.

Bilecik'te Minik Öğrenciler İlk Karne Heyecanını Yaşadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZAFER SUBAŞIOĞLU - Yerel
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