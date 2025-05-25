Bilecik'te Metruk Binada Yangın: Gökyüzü Dumanla Kaplandı

Bilecik'te Metruk Binada Yangın: Gökyüzü Dumanla Kaplandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bilecik'te Metruk Binada Yangın: Gökyüzü Dumanla Kaplandı
Haber Videosu

Bilecik'te metruk bir binada çıkan yangın, yoğun dumanların gökyüzünü kaplamasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayda can kaybı yaşanmadı. Yangının nedeni ise henüz belirlenemedi.

Bilecik'te çıkan yangında dumanlar gökyüzünü kapladı

BİLECİK - Bilecik'te metruk binada çıkan yangında dumanlar gökyüzünü kaplarken, korku dolu anlar yaşandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Rasimbey Sokak'ta bulunan metruk bir binada gece saatlerinde yangın çıktı. Ayhan Bülbül'e ait tek katlı ahşap binada henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Yangının başlamasıyla birlikte yoğun duman kısa sürede gökyüzünü kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, yangının kesin sebebinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Gelişmeler takip ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Yerel
İngiltere medyası: Rusya, Ukrayna sınırına 50 bin asker topladı

Ateşkes umutlarını tüketecek hamle! Putin, orduyu kritik bölgeye yığdı
Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular

İşte sürpriz Suriye zirvesinin detayları! Bir konuya özel yer ayrıldı
Fareleri kaçırmak için yaptıkları plan, tüm mahalleyi zehirliyordu

Fareleri kaçırmak için yaptıkları plan, tüm mahalleyi zehirliyordu
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Süper Lig tarihinde gerçekleşmesi zor bir ilki başardı

Galatasaray Süper Lig tarihinde gerçekleşmesi zor bir ilki başardı
Konya'da büyük fuhuş operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı, 74 kadın kurtarıldı

Yer: Konya! Hepsi fuhuştan tutuklandı
Menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasına son noktayı coğrafi işaret tescili koydu

Türk mutfağının efsane tartışması tescillendi! Soğanlı mı soğansız mı?
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Fenerbahçe maçını yayınlayan belediye başkanına taraftarlardan istifa çağrısı

Fenerbahçe'nin maçını yayınlayan belediye başkanı istifaya çağrıldı
İskoçya'da 35 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluk

35 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluk
Yenikapı'da Galatasaray mutluluğu! Kaan Ayhan'ın golünden sonra coşku zirve yaptı

Kaan'ın golünden sonra Yenikapı'da coşku zirve yaptı! İşte o anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.