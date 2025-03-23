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Bilecik'te Mehmetçik ile Ailesi Arasında Duygu Dolu Anlar

Bilecik'te Mehmetçik ile Ailesi Arasında Duygu Dolu Anlar
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, jandarma personeli ve Mehmetçiklerle iftar programında bir araya geldi. Askerlerin aileleriyle görüntülü görüşmesi sırasında duygusal anlar yaşandı.

Bilecik'te valilinin telefonuyla ailesiyle görüntülü görüşen Mehmetçik duygu dolu anlar yaşadı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda görev yapan jandarma personeli ile vatani görevini yerine getiren Mehmetçiklerle iftar programında bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar programında Vali Aygöl, kentin güvenlik yetkilileri ile sohbet ederek onların özverili görevleri hakkında bilgi aldı.

Mehmetçik ailesini karşısında görünce duydu dolu anlar yaşandı

Vali Aygöl, ardından bir askerin ailesinin kendi cep telefonu ile görüntü ararken, bu esnada duygu dolu anlar yaşandı. Vali Aygöl'de ailesi ile de görüntülü konuşarak evlatlarının devlete emanet edildiğini ve en iyi şekilde sahip çıkıldığını söyledi. İftar sonrası yapılan konuşmalarda, güvenlik güçlerimizin vatan savunmasındaki fedakarlıklarının önemine dikkat çekilirken, devletin her zaman askerinin yanında olduğu vurgulandı. Program, dualarla sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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