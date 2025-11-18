Bilecik'te Mantar Toplamaya Giden Kişi Bulundu

(BİLECİK) - Mantar toplamak üzere Bilecik'in Hasandere Köyü bölgesine gittikten sonra kendisinden haber alınamayan 34 yaşındaki İsmail Kaya adlı kişiye ulaşıldı. Kaya'nın Gökçesu Köyü'nde bir ikamette bulunduğu anlaşıldı.

Yenişehir'in Yarhisar Köyü'nde yaşayan İsmail Kaya, 16 Kasım Pazar mantar toplamak için Hasandere Köyü'ne gelerek, sonra ormanlık alana girmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine jandarma ekipleri bölgedeki arama çalışmalarını başlattı.

Bilecik, Bursa ve Sakarya illerinden AFAD, AKUT, AKOM, YENDAK, INDAK, İHH ekiplerinin yanı sıra Bilecik ve Bursa Jandarma ekipleri de aramalara katıldı. Dört termal kameralı drone, arama-kurtarma köpekleri ve yaklaşık 150 personelle sürdürülen geniş kapsamlı çalışmalar sonucunda Kaya, Gökçesu Köyü'nde ikamet eden Halil Yalçın'ın evinde sağ olarak bulundu.

Kaya, sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.