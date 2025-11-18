Haberler

Bilecik'te Mantar Toplamaya Giden Kişi Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Hasandere Köyü'nde mantar toplamak üzere giden ve kaybolan 34 yaşındaki İsmail Kaya, Gökçesu Köyü'nde sağ olarak bulundu. Arama çalışmaları jandarma ve AFAD ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

(BİLECİK) - Mantar toplamak üzere Bilecik'in Hasandere Köyü bölgesine gittikten sonra kendisinden haber alınamayan 34 yaşındaki İsmail Kaya adlı kişiye ulaşıldı. Kaya'nın Gökçesu Köyü'nde bir ikamette bulunduğu anlaşıldı.

Yenişehir'in Yarhisar Köyü'nde yaşayan İsmail Kaya, 16 Kasım Pazar mantar toplamak için Hasandere Köyü'ne gelerek, sonra ormanlık alana girmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine jandarma ekipleri bölgedeki arama çalışmalarını başlattı.

Bilecik, Bursa ve Sakarya illerinden AFAD, AKUT, AKOM, YENDAK, INDAK, İHH ekiplerinin yanı sıra Bilecik ve Bursa Jandarma ekipleri de aramalara katıldı. Dört termal kameralı drone, arama-kurtarma köpekleri ve yaklaşık 150 personelle sürdürülen geniş kapsamlı çalışmalar sonucunda Kaya, Gökçesu Köyü'nde ikamet eden Halil Yalçın'ın evinde sağ olarak bulundu.

Kaya, sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler

Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Aylarca sakladığı ilişki gün yüzüne çıktı: İlk fotoğraf geldi
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı

Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Zelenskiy'den sürpriz Türkiye ziyareti, yanında kim olacak?

Zelenskiy'den sürpriz Türkiye ziyareti, yanında kim olacak?
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Yanlış duymadınız! Hat-trick yaptı havaalanının ismini değiştirdi

Bu havaalanının ismi değişti! Nedenine şaşıracaksınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.