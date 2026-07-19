Bilecik'te Makilik Alandaki Yangın Kontrol Altına Alındı
Bilecik'in Mahan Köyü yakınlarında elektrik hattından çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Haber: Gökay ŞİMŞEK
(BİLECİK) - Bilecik'te makilik alandaki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Bilecik merkeze bağlı Mahan Köyü yakınlarında meydana geldi. Elektrik hattından çıktığı belirlenen yangın makilik alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 2 helikopter, 3 arazöz, 3 su tankeri ve 1 itfaiye aracıyla yapılan söndürme çalışmalarında yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kaynak: ANKA