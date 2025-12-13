Haberler

Bilecik'te açık cezaevinde manevi buluşma gerçekleşti

Bilecik'te açık cezaevinde manevi buluşma gerçekleşti
Güncelleme:
Bilecik İl Müftülüğü, Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda mahkumlarla manevi buluşma gerçekleştirerek, rehberlik desteği sundu. İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy, programda namaz kıldırdı ve mahkumların sorularını yanıtladı.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından manevi rehberlik hizmetleri kapsamında Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda manevi buluşma gerçekleşti.

Buluşmaya katılan İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy, namaz öncesinde mahkümlarla sohbet ederek dua etti. Dr. Özsoy daha sonra sabah namazını kıldırdı. Programın ardından mahkümlarla birebir görüşen Özsoy, sorularını yanıtlayarak manevi rehberlik desteği sundu.

İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy, "Mahkümlarımızla bir araya gelmek, onların manevi dünyalarına katkı sağlamak bizler için büyük bir sorumluluktur" dedi.

Program çorba ikramıyla sona erdi. - BİLECİK

