Bilecik'te açık cezaevinde manevi buluşma gerçekleşti

Bilecik İl Müftülüğü tarafından manevi rehberlik hizmetleri kapsamında Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda manevi buluşma gerçekleşti.

Buluşmaya katılan İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy, namaz öncesinde mahkümlarla sohbet ederek dua etti. Dr. Özsoy daha sonra sabah namazını kıldırdı. Programın ardından mahkümlarla birebir görüşen Özsoy, sorularını yanıtlayarak manevi rehberlik desteği sundu.

İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy, "Mahkümlarımızla bir araya gelmek, onların manevi dünyalarına katkı sağlamak bizler için büyük bir sorumluluktur" dedi.

Program çorba ikramıyla sona erdi. - BİLECİK