Şampiyon badmintonda da değişmedi

Güncelleme:
Bilecik'te düzenlenen Liseler Arası Badminton Gençler İl Birinciliği Müsabakaları'nda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi erkek takımı şampiyon oldu. Kız takımı ise il ikincisi olarak önemli bir başarı elde etti.

Bilecik'te düzenlenen Liseler Arası Badminton Gençler İl Birinciliği Müsabakaları sona ererken, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) erkek takımı bir kez daha şampiyon oldu.

Bilecik'te gerçekleştirilen Liseler Arası Badminton Gençler İl Birinciliği Müsabakaları, çekişmeli karşılaşmaların ardından tamamlandı. Turnuvada gösterdiği başarılı performansla MTAL erkek takımı, rakiplerini geride bırakarak il birincisi olmayı başardı. Şampiyonluğu elde eden MTAL erkek takımı, Şubat ayı içerisinde Uşak ilinde düzenlenecek olan grup müsabakalarında Bilecik'i temsil edecek. Takımın, bu organizasyonda da başarılı bir performans sergilemesi bekleniyor.

Öte yandan, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız takımı ise turnuvayı il ikincisi olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Müsabakaların, okul sporlarının gelişimine katkı sunduğu ve genç sporcuların yeteneklerini sergilemesine imkan tanıdığı belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
