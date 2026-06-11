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Bilecik'te LGS öncesi sınav hazırlıkları değerlendirildi

Bilecik'te LGS öncesi sınav hazırlıkları değerlendirildi
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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında yapılan toplantıda, LGS kapsamındaki merkezi sınav öncesi hazırlıklar, güvenlik tedbirleri ve koordinasyon süreçleri ele alındı.

Bilecik'te cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki Merkezi Sınav öncesi sınav hazırlıkları değerlendirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla çevrim içi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Cumartesi günü yapılacak olan Liselere LGS kapsamındaki Merkezi Sınav öncesinde düzenlenen toplantılarda, sınav süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi, sınav güvenliğinin sağlanması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı. Toplantıda, sınav öncesi hazırlıklar, sınav evraklarının güvenliği, sınav günü uygulanacak tedbirler, görevli personelin sorumlulukları ve koordinasyon süreçleri hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Öte yandan öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda sınava girebilmeleri için tüm hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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