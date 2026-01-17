Bilecik'te kurum müdürlerinden Jandarma Komutanı Vanlı'ya ziyaret

Bilecik'te kurum müdürleri, İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı'yı ziyaret etti.

Bilecik İl Göç İdaresi Müdürü Yunus Çakır, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ve Valilik müdürleri, Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı'yı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon konularında değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarette, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla ortak çalışmaların önemine vurgu yapılırken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı, "İlimizde kamu kurumları arasında güçlü bir iş birliği ve koordinasyon anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu birliktelik, vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin kalitesini daha da artıracaktır" dedi. - BİLECİK