Haberler

Bilecik'te bayram öncesi sahte para uyarısı

Bilecik'te bayram öncesi sahte para uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi sahte para ve dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi, broşür dağıttı.

Bilecik'te yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sahte para uyarısı yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesi sahte para ve dolandırıcılık konusunda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve parklarda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışmalarda vatandaşlara sahte para, iletişim yoluyla dolandırıcılık, dolandırıcılık yöntemleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı ve genel güvenlik konularında bilgi verildi.

Öte yandan, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de yeni dönem! 'Mutlak butlan' kararı kapıya asıldı

İsimler tek tek söküldü, binaya girmek isteyen önce bu yazıyı okuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus anne-kız cinayetinin gerekçeli kararında dikkat çeken vurgular

Bodrum’daki anne-kız cinayetinin gerekçeli kararından korkunç detaylar
Türkiye'nin en büyük barajının kapakları açıldı, her yer göle döndü

Türkiye'nin en büyük barajının kapakları açıldı, manzara bu oldu
Davutoğlu’ndan Bilgi Üniversitesi açıklaması: 48 saat içinde birbirine zıt iki çelişkili karar

Davutoğlu’ndan Bilgi Üniversitesi açıklaması: 48 saat içinde...
Rasim Ozan Kütahyalı'nın parolası deşifre oldu: 5 lira kullanmışlar

Rasim Ozan Kütahyalı'nın parolası deşifre oldu: 5 lira kullanmışlar
163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor

Dev marka satılıyor! Türkiye'de de çok sayıda mağazası var
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi