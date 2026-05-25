Bilecik'te bayram öncesi sahte para uyarısı

Bilecik'te yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sahte para uyarısı yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesi sahte para ve dolandırıcılık konusunda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve parklarda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışmalarda vatandaşlara sahte para, iletişim yoluyla dolandırıcılık, dolandırıcılık yöntemleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı ve genel güvenlik konularında bilgi verildi.

Öte yandan, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı