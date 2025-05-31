Bilecik'te Kurban Bayramı Öncesi Gıda Denetimleri Yoğunlaştı

Bilecik'te Kurban Bayramı Öncesi Gıda Denetimleri Yoğunlaştı
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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde halk sağlığını korumak amacıyla gıda denetimlerini artırdı. Denetimlerde hijyen şartları ve ürün güvenliği titizlikle inceleniyor.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında il genelinde yıl boyunca sürdürülen denetimler, bayram öncesinde kasap, market, pastane, kuruyemiş ve şarküteri gibi işletmelere yönelik olarak yoğunlaştırıldı. İl Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, hijyen şartları, ürün muhafaza standartları, etiket bilgileri ve mevzuata uygunluk yönünden detaylı incelemeler gerçekleştirecek.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yürütülen denetimler, Kurban Bayramı süresince de kararlılıkla devam edecek.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tüketicilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda ilgili mercilere bildirimde bulunmalarının önemine vurgu yaptı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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