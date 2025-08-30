Bilecik'te Kuran Kursu Öğrencilerine Trafik Eğitimi

Bilecik'te trafik ekipleri tarafından Kuran kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Mihalgazi Camiinde Kuran kursu eğitimi alan minik öğrencilere trafik eğitimi verildi. Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri öğrencilere trafik güvenliği strateji ve eylem planı kapsamındaki etkinlikler, genellikle ulusal ve yerel düzeyde trafik kazalarını azaltmak, yol kullanıcılarının bilinç düzeyini artırmak ve güvenli ulaşımı sağlaması hakkında bilgi verdi. Miniklere birde yaya geçidinden geçerken nelere dikkat edilmesi konusunda tatbikatlı eğitim verildi.

Öte yandan, miniklere eğitim sonunda kek ve meyve suyu ikramı edildi. - BİLECİK