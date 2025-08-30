Bilecik'te Kuran Kursu Öğrencilerine Trafik Eğitimi

Bilecik'te Kuran Kursu Öğrencilerine Trafik Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kuran kursu öğrencilerine trafik güvenliği hakkında bilgi verildi ve tatbikatlı eğitim uygulandı. Eğitim sonunda öğrencilere ikramda bulunuldu.

Bilecik'te trafik ekipleri tarafından Kuran kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Mihalgazi Camiinde Kuran kursu eğitimi alan minik öğrencilere trafik eğitimi verildi. Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri öğrencilere trafik güvenliği strateji ve eylem planı kapsamındaki etkinlikler, genellikle ulusal ve yerel düzeyde trafik kazalarını azaltmak, yol kullanıcılarının bilinç düzeyini artırmak ve güvenli ulaşımı sağlaması hakkında bilgi verdi. Miniklere birde yaya geçidinden geçerken nelere dikkat edilmesi konusunda tatbikatlı eğitim verildi.

Öte yandan, miniklere eğitim sonunda kek ve meyve suyu ikramı edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail, Gazze'yi yakıp yıkıyor! İşgal başladı, 66 kişi saldırılarda hayatını kaybetti

İsrail yakıp yıkıyor! İlk günün bilançosu çok ağır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğünde halay çekerken kalp krizinden öldü

Halay çekerken aniden fenalaştı! Son nefesini verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.