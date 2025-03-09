Bilecik'te Kültürel ve Sosyal Sorunlar Ele Alındı
Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, kentteki kültürel ve sosyal sorunları tartışmak üzere bir araya geldi. Toplantıda, kültür, sanat ve turizm projeleri ile toplum destekli polis teşkilatının ortak çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan'la bir araya gelerek kentin kültürel ve sosyal anlamda sorunlarını ele aldılar.
Ziyarette, Müdür Bircan Bilecik'te yürütülmekte olan Kültür, Sanat ve Turizm çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Toplum Destekli Polis teşkilatı ile yürütülen ortak projeler hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.
Müdür Bircan, nazik ziyaretlerinden dolayı İl Emniyet Müdürü Yılmaz'a şükranlarını sundu. - BİLECİK