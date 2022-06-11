Bilecik'te Kullanılmayan Okulun Sınıflarına Saman Balyaları Konuldu - Haberler

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Bilecik'te Kullanılmayan Okulun Sınıflarına Saman Balyaları Konuldu

ANKA - Yerel
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Memleket Partisi Bilecik İl Başkanı Hüseyin Korkman, İnhisar İlçesi’nde 2000’li yıllarda yapılan Tarpak İlköğretim Okulu’nun içine saman balyaları koyulmasına tepki gösterdi. Korkman, “Okulları ahır yaptınız. İlim, irfan, bilim; bunlardan uzaklaştınız. Okulları yok ettiniz” dedi.

GÖKAY ŞİMŞEK

Memleket Partisi Bilecik İl Başkanı Hüseyin Korkman, İnhisar İlçesi'nde 2000'li yıllarda yapılan Tarpak İlköğretim Okulu'nun içine saman balyaları koyulmasına tepki gösterdi. Korkman, "Okulları ahır yaptınız. İlim, irfan, bilim; bunlardan uzaklaştınız. Okulları yok ettiniz" dedi.

Bilecik'in İnhisar İlçesi'nde 2000'li yıllarda yapılan ve 2019 yılında depreme dayanıksız raporu verilerek yıkılmaya başlanan Tarpak İlköğretim Okulu binasının içine saman balyalarının konulduğu görüldü. Memleket Partisi Bilecik İl Başkanı Hüseyin Korkman, okul binasını inceledi. Korkman, şunları söyledi:

"Şimdi Tarpak'tayız. Muktedirler, iktidar olanlar, 'Camilere ahır yaptı' diyenler, sizler de okulları ahır yaptınız. İşte burada yazılı, çizili, görüntülü, belgeli. Siz okulları ahır yaptınız. İlim, irfan, bilim bunlardan uzaklaştınız. Okulları yok ettiniz. Kendinize gelin. Ahır olarak kullanıyorlar, samanlık olarak kullanıyorlar. Nasıl, 'Camileri ahır yaptı' diyorlar, o zamanı bilmiyorlar. Tarihi bilmedikleri için silah saklıyorlardı. Burada silah yok, burada ilimin, bilimin yok edilişi var."

Korkman, bölgede inşasına başlanan fakat tamamlanmadan bırakılan kapalı yüzme havuzunun bulunduğu bölge de de incelemelerde bulundu.

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ANKA / Yerel

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