Bilecik'te küçükbaş hayvanlar hastalıklara karşı aşılanıyor
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından küçükbaş hayvanlara veba, çiçek ve burusella aşılamaları yapılıyor. Ayrıca hayvanlara küpeleme ve kimliklendirme işlemleri de uygulanıyor.
Bilecik'te küçükbaş hayvanlar hastalıklara karşı aşılanıyor.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince küçükbaş hayvanlara; veba, çiçek ve burusella aşılamaları yapılıyor. Aşılama işlemlerinin yanı sıra teknik ekipler küçükbaş hayvanlara küpeleme ve kimliklendirme işlemleri uyguluyor. Bu süreç hayvanların takibi ve sağlık verilerinin kayıt altına alınması için büyük önem taşıyor. - BİLECİK