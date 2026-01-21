Bilecik'te köylerde trafik güvenliği eğitimi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde köylerde kış mevsiminde trafik güvenliği eğitimi verildi.

Osmaneli ilçesine bağlı Hisarcık Köyü'nde, Jandarma Trafik Ekiplerince köylerde yaşayan sürücülere yönelik kış mevsimlerinde güvenli sürüş kuralları ile traktör ve tarım araçlarının güvenli kullanımına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Çalışma kapsamında sürücülere; kış mevsimlerinde güvenli sürüş kuralları, yol ve hava şartlarına göre araç kullanımı, "Reflektör Tak, Görünür Ol" Projesi çerçevesinde ROPS demiri ve üçgen reflektörün önemi, hız kuralları, emniyet kemeri kullanımının önemi ile genel trafik kuralları hakkında bilgiler verildi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Trafikte Sıfır Can Kaybı hedefi doğrultusunda trafik güvenliğini artırmaya yönelik bilinçlendirme çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Can güvenliğimiz için trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım" dedi. - BİLECİK