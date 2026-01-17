Haberler

Bilecik'te 3 ton kapasiteli 15 adet su tankeri köylere teslim edildi

Bilecik'te 3 ton kapasiteli 15 adet su tankeri köylere teslim edildi
Güncelleme:
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt'te düzenlenen programda 3 ton kapasiteli 15 adet su tankerinin köylere teslim edildiğini açıkladı. Yangınlara daha etkin müdahale edebilmek için gerçekleştirilen dağıtımda, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine vurgu yapıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt'te düzenlenen su tankeri dağıtım programına katılarak, "3 ton kapasiteli 15 adet su tankeri köylere teslim edildi" dedi.

Program kapsamında, köylerimizde yangınlara daha hızlı ve etkin müdahale edilebilmesi amacıyla temin edilen her biri 3 ton kapasiteli olmak üzere 15 adet su tankeri köylere teslim edildi. Daha önce temin edilen tankerlerle birlikte ilçede su tankeri bulunmayan köy kalmadı. Dağıtım programında konuşan Vali Sözer, geçtiğimiz aylarda Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinde yaşanan yangınları hatırlatarak, afetlere karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çekti. Yangınların yalnızca doğayı değil, emeği, geleceği ve ortak yaşam alanlarını da tehdit ettiğini ifade eden Vali Sözer, devlet olarak ilgili tüm kurumlarla birlikte gerekli tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.Sözer, "Geçtiğimiz aylarda Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerimizde yaşanan yangınlar, bizlere bir kez daha göstermiştir ki; afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmak zorundayız. Yangınlar yalnızca doğayı değil, emeğimizi, geleceğimizi ve ortak yaşam alanlarımızı da tehdit etmektedir.Devlet olarak ilgili tüm kurumlarımızla birlikte gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Ancak unutulmamalıdır ki, bu mücadelede en büyük sorumluluk hepimize düşmektedir. Özellikle köylerimizde, tarım arazilerinde ve ormanlık bölgelerde çok daha dikkatli ve duyarlı olmamız büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, özellikle köylerimizde yangınlara daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek amacıyla önemli bir hazırlık gerçekleştirdik. Her biri 3 ton kapasiteli olmak üzere 15 adet su tankeri köylerimize kazandırılmış, daha önce temin edilen tankerlerle birlikte su tankeri bulunmayan köyümüz kalmamıştır. Bizler, hemşerilerimizin can ve mal güvenliğini korumak adına her türlü önleyici çalışmayı sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte daha dikkatli davranarak, bu tür afetlerin önüne geçeceğiz. Bu vesileyle, tüm hemşerilerime duyarlılıkları için teşekkür ediyor, ilimizi ve ülkemizi her türlü afetten korumasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Program, su tankerlerinin köylere teslim edilmesiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
