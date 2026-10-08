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Bilecik'te köy düğününde damat çatıya çıkarıldı, arkadaşları tepsi tepsi yemek istedi

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Bilecik'te köy düğününde damat çatıya çıkarıldı, arkadaşları tepsi tepsi yemek istedi
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Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Yukarıboğaz Köyü'nde yapılan düğünde damat, arkadaşları tarafından çatıya çıkarıldı. Arkadaşları omuzlarının üzerine basarak kule oluşturup mani söyleyerek yemek istediler; damat da tepsi tepsi yemek ikram etti.

Bilecik'te gerçekleşen bir köy düğününde damadın arkadaşları damadı çatıya çıkarıp kule yaparak yemek istedi. Damadın ikram ettiği tepsi tepsi yemeği alan arkadaşları, köyün geleneklerini yaşattı.

Bilecik'te geçtiğimiz hafta İbrahim ile İlayda İnce çifti köy geleneklerine uygun bir şekilde dünya evine girdi. Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Yukarıboğaz Köyü'nde hayatları birleştiren çift, köy geleneklerini de unutmadılar. Düğün öncesi adetler olan 'Tavuk alma' ile başlayan düğün sabahında ise erkek evinden kız evine davullu zurnalı yürüyerek gidilerek, mani ve türküler söylendi. Gelin almaya giderken damadın arkadaşları kurdukları masada kağıt oyunu oynayarak, burada da maniler söyledi.

Damadı çatıya çıkardılar

Arkadaşları, damat İbrahim İnce'yi evin çatısına çıkarttı, ardından omuzlarının üzerine basarak kule oluşturarak, damatla aynı seviye gelen arkadaşları maniler söyledi, yemek istediler. Damat ise tepsi tepsi yemeği ikram ederken, köy adetleri yaşatılmış oldu. Renkli görüntülere sahne olan düğünde Bilecik'te hala köylerde gelenek ve göreneklerin yaşatıldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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