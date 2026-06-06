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Bilecik'te yürek ısıtan imza

Bilecik'te yürek ısıtan imza
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile koruyucu aile arasında koruyucu aile sözleşmesi imzalanarak bir çocuğun sevgi dolu bir aile ortamına kavuşması sağlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile koruyucu aile arasında koruyucu aile sözleşmesi imzalandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan'ın katılımıyla İl Müdürlüğü ile koruyucu aile arasında koruyucu aile sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşme ile bir çocuğun daha sevgi dolu bir aile ortamına kavuşması yolunda önemli bir adım atıldı. Koruyucu aile hizmeti kapsamında gerçekleştirilen imza töreni, duygusal anlara sahne oldu

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Bir çocuğumuzun daha sıcak bir aile ortamına kavuşacak olması bizler için büyük bir mutluluktur. Koruyucu ailemize bu anlamlı sorumluluğu üstlendikleri için teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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