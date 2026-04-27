Bilecik'te koruma altındaki çocuklardan samimi buluşma

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde koruma altındaki çocuklar samimi bir buluşmada bir araya geldi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük ilçesindeki Çocuk Evleri Sitesi'nde (ÇES) koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, Kuruluş Müdürü Emre Erdal ve Müdür Yardımcısı Mehtap Güzel Civan ile gerçekleştirilen hasbihal ve kahve saati etkinliğinde bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte çocuklar, yöneticilerle birebir iletişim kurma imkanı buldu. Etkinlik kapsamında çocukların duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildiği, karşılıklı sohbetlerle güçlü bir iletişim ortamının oluşturulduğu belirtildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Sıcak ve içten bir ortamda gerçekleşen buluşmada çocuklarımız; duygu ve düşüncelerini paylaşma fırsatı bulmuş, karşılıklı sohbetlerle güçlü bir iletişim köprüsü kurulmuştur. Kahve eşliğinde geçen bu keyifli zaman dilimi, hem çocuklarımızın kendilerini ifade etmelerine katkı sağlamış hem de yöneticilerimizle aralarındaki bağı daha da güçlendirmiştir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
