Bilecik'te koruma altındaki çocuklar doğa ve futbolla buluştu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde koruma altındaki çocuklar doğa ve futbolla buluştu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma ve bakım altındaki çocuklara yönelik doğada piknik ve futbol etkinliği düzenlendi. Gerçekleştirilen programda çocuklar, açık havada vakit geçirmenin yanı sıra sportif faaliyetlerle keyifli anlar yaşadı. Etkinlik kapsamında doğayla iç içe bir ortamda piknik yapan çocuklar, daha sonra futbol oynayarak hem eğlendi hem de takım ruhunu pekiştirdi. Gün boyunca süren etkinlikte renkli görüntüler oluşurken, çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlanması hedeflendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımız hem eğlenerek keyifli vakit geçirdi hem de takım ruhunu pekiştirdi. Bu güzel anlar, bizler için en büyük ilham kaynağı oldu" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı