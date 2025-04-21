Bilecik'te Kitap Okuma Projesi Bisikletle Buluştu

Bilecik'te hayata geçen "Okuma Tutkumuz Bisikletle Birleşiyor" projesi kapsamında emniyet mensupları kitap okudu

Toplumda kitap okuma alışkanlığını artırmayı ve sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmeyi amaçlayan bu özel etkinlik, geniş bir katılım sağladı. Etkinliğe, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de katılım göstererek projeye destek verdi. Etkinlik boyunca katılımcılar hem bisiklet sürdüler hem de kitap okumanın önemine dikkat çektiler.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, bu tür etkinliklerin toplumsal farkındalık oluşturmak ve bireyleri kültürel faaliyetlere teşvik etme açısından büyük bir önem taşıdığını belirttiler. - BİLECİK