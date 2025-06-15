Bilecik'te Kına Gecesine Oğlak Sürprizi

Bilecik'te Kına Gecesine Oğlak Sürprizi
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde geleneksel 'tavuk alma' geleneğinde damat aklamada gelin ve arkadaşlarıyla yapılan enteresan bir şaka yaşandı. Tavuk yerine bir oğlakla karşılaşan gelin Ayşe Uz, bu beklenmedik sürprizi kahkahalarla karşıladı.

Bilecik'te yapılan bir kına gecesinde gelin ve arkadaşları yıllardır süregelen 'Tavuk alma' geleneğinde damat aklamada unutulmaz bir sürprizle karşılaştı. Tavuk almaya giden geline oğlak verildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Dünya evine giren Gökhan Varol ve Ayşe Uz çiftinin kına gecesi sonrası, gelin Ayşe ve arkadaşları damat evine geleneksel tavuk alma damat aklamak için yola çıktı. Ancak damadın arkadaşları geleneğe farklı bir yorum kattı. Tavuk yerine, gelin ve arkadaşlarının karşısına sevimli bir oğlak çıkardılar. Gelin ve arkadaşlarının şaşkın ve neşeli tepkileriyle renklenen anlar, damat aklama törenine damga vurdu.

Gelin şaşkına döndü

Oğlakla karşılaşan gelin Ayşe Uz'un gülümsemesi ve arkadaşlarının kahkahaları, geceyi unutulmaz bir anıya dönüştürdü. O anlara tanıklık eden davetliler bu tür geleneksel esprilerin düğün coşkusuna ayrı bir renk kattığını dile getirirken, oğlaklı sürpriz sosyal medyada da ilgi gördü.

Geleneklerle harmanlanan mizahın ön plana çıktığı Pazaryeri düğünlerinde bu tür sürprizlerin daha da yaygınlaşması bekleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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