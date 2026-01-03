Bilecik'te karla mücadele çalışmaları yerinde incelendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde karla mücadele çalışmaları yerinde incelendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları sürüyor. Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük'e Camiliyayla köyü başta olmak üzere ilçeye bağlı diğer köylerde yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Kaymakam Öztürk, vatandaşların ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, "Kırsal mahallelerimizde ve köy yollarımızda ulaşımın aksamaması için ekiplerimizle sahadayız. Vatandaşlarımızın güvenliği ve günlük yaşamın aksamaması adına karla mücadele çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor" dedi. - BİLECİK