Bilecik'te 53 kan bağışıyla hayatlara umut oldu

Bilecik Kızılay Şubesi tarafından İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen kan bağışı kampanyasında bir personel 53 kan bağışıyla hayatlara umut oldu.

Bilecik Kızılay Şube Başkanı Şahin Kurt ve şube üyeleri, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener'in de katılımıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasında toplam 53 ünite kan bağışı yapılarak birçok hastaya umut olundu. Kampanyaya verdiği destek ve duyarlılığıyla ön plana çıkan emniyet personeli Selçuk Yeşil'e, anlamlı katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Gerçekleştirilen etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.