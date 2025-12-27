Haberler

Bilecik'te 53 kan bağışıyla hayatlara umut oldu

Bilecik'te 53 kan bağışıyla hayatlara umut oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Kızılay Şubesi'nin düzenlediği kan bağışı kampanyasında 53 ünite kan bağışı yapılarak birçok hastaya umut olundu. Emniyet personeli Selçuk Yeşil'e katkılarından dolayı plaket verildi.

Bilecik Kızılay Şubesi tarafından İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen kan bağışı kampanyasında bir personel 53 kan bağışıyla hayatlara umut oldu.

Bilecik Kızılay Şube Başkanı Şahin Kurt ve şube üyeleri, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener'in de katılımıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasında toplam 53 ünite kan bağışı yapılarak birçok hastaya umut olundu. Kampanyaya verdiği destek ve duyarlılığıyla ön plana çıkan emniyet personeli Selçuk Yeşil'e, anlamlı katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Gerçekleştirilen etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da ilçe belediyesine operasyon! Üst düzey isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'un yanı başında kar başladı

Kar geliyor! İstanbul'un yanı başında yağış başladı
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi

Bursaspor maçında yaşananlardan sonra gelen teklifi reddetti
Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş

Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş
38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'un yanı başında kar başladı

Kar geliyor! İstanbul'un yanı başında yağış başladı
Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak