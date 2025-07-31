Bilecik’te Kamu Hizmetleri İçin Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

Bilecik’te Kamu Hizmetleri İçin Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kamu hizmetlerinin etkinliği, kurumlar arası iş birliği ve planlanan projeler ele alındı. Vali Sözer, tüm kurumların uyum içinde çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, il genelinde görev yapan kurum müdürlerinin katılımıyla İl İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kamu hizmetlerinin etkinliği, kurumlar arası iş birliği, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler ele alındı. Kurumlar arasında koordinasyonun artırılması ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla genel değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Sözer, toplantıda yaptığı konuşmada, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en iyi şekilde sunulabilmesi için tüm kurumların uyum içinde, etkin ve verimli bir anlayışla çalışmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Toplantı, kurum müdürlerinin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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