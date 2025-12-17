Jandarma ve emniyetten trafik bilinci çalışması

Haberler

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde jandarma ve emniyet ekipleri, vatandaşlar ve öğrencilere yönelik güvenlik ve trafik bilinci çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında hırsızlık, dolandırıcılık ve trafik güvenliği konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde jandarma ve emniyet ekipleri, vatandaşlar ile öğrencilere güvenlik ve trafik bilinci çalışması gerçekleştirdi.

Yenipazar'da sürdürülen toplum destekli güvenlik hizmetleri doğrultusunda jandarma ekipleri, köy ve mahalle ziyaretleri yaparak vatandaşları dolandırıcılık, hırsızlık ve çeşitli suç türlerine karşı bilgilendirdi. Hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı alınacak tedbirler, ev ve araç güvenliği ile şüpheli kişi ve araçların nasıl ihbar edileceği konuları anlaşılır şekilde anlatıldı. Çalışmaların temel amacının halkla güçlü iletişim kurmak, suçları oluşmadan önlemek ve güvenli bir yaşam ortamı oluşturmak olduğu belirtildi.

Öte yandan 75. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören anaokulu öğrencilerine, İlçe Emniyet Amirliği personelleri tarafından trafik müfredatı kapsamında eğitim verildi. Minik öğrencilere trafikte temel davranışlar, trafik kuralları, trafikte saygı ve uyulması gereken güvenlik kuralları aktarıldı.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Eğitime ilgi gösteren minik öğrencilerimize ve katkı sunan personellerimize teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

