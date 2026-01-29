Haberler

Bilecik'te Jandarma Vakfı'na anlamlı bağış

Bilecik'te Jandarma Vakfı'na anlamlı bağış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Jandarma Vakfı'na anlamlı bir bağış yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Jandarma Vakfı'na anlamlı bir bağış yapıldı.

Bozüyük ilçesinde Kıbrıs Gazisi merhum Mehmet Çelik'in eşi Mahmure Çelik, kendisine ait taşınmazı Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı. Yapılan bağışın, jandarma teşkilatının şehit aileleri ve gazilere yönelik faaliyetlerine katkı sağlayacağı bildirildi.

Bağış dolayısıyla Mahmure Çelik'e teşekkür eden Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ali Vanlı, Jandarma Asayiş Vakfı'nın, jandarma mensuplarının ailelerine destek olmayı sürdürdüğünü belirtti. Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ali Vanlı, "Yapılan her bağışın mukaddes vatanımız için şehit olan Jandarma mensuplarımızın kıymetli ailelerine ulaşmakta olduğunu hatırlatarak değerli bağışçımıza şükranlarımızı sunarız. Sizin için varız, sizinle varız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor

Piyasalar yangın yeri! Rekor üstüne rekor kırılıyor
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Kolombiya'da uçak düştü, kurtulan yok

Yolcu uçağı düştü, kurtulan yok! Meclis üyesi de içindeydi
Yeşilçam'ın yıldızı Saadet Gürses: Borç batağındayım, yaşam mücadelesi veriyorum

Yeşilçam'ın yıldızının acı çığlığı: Yaşam mücadelesi veriyorum
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber

Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir