Bilecik'te Jandarma Vakfı'na anlamlı bağış

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Jandarma Vakfı'na anlamlı bir bağış yapıldı.

Bozüyük ilçesinde Kıbrıs Gazisi merhum Mehmet Çelik'in eşi Mahmure Çelik, kendisine ait taşınmazı Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı. Yapılan bağışın, jandarma teşkilatının şehit aileleri ve gazilere yönelik faaliyetlerine katkı sağlayacağı bildirildi.

Bağış dolayısıyla Mahmure Çelik'e teşekkür eden Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ali Vanlı, Jandarma Asayiş Vakfı'nın, jandarma mensuplarının ailelerine destek olmayı sürdürdüğünü belirtti. Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ali Vanlı, "Yapılan her bağışın mukaddes vatanımız için şehit olan Jandarma mensuplarımızın kıymetli ailelerine ulaşmakta olduğunu hatırlatarak değerli bağışçımıza şükranlarımızı sunarız. Sizin için varız, sizinle varız" dedi. - BİLECİK