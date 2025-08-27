2025 yılının 'Aile yılı' ilan edilmesi kapsamında, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar tüm yurtta hız kazanırken, bu çerçevede Bilecik'te 'İl Yaşlılık Çalıştayı' düzenlendi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, toplumsal hafızanın taşıyıcısı ve kültürel değerlerin aktarıcısı olan yaşlı bireylerin sosyal, ekonomik ve sağlık alanındaki güncel sorunları sahadan dinlenirken, illere özgü çözüm önerileri ve iyi uygulama örnekleri masaya yatırıldı. Elde edilen verilerin, Ekim ayında düzenlenecek II. Yaşlılık Şurası'na temel oluşturması ve bu sayede yaşlılara yönelik kanıta dayalı, hak temelli politikaların geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

"Yaşlılık özel bir dönemdir"

Programın açılışında konuşan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yaşlı bireylerin toplumdaki yerini ve önemini şu sözlerle vurguladı:

"Bugün burada, hayatımızın en değerli hazinelerinden biri olan büyüklerimiz için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bizleri geçmişten bugüne taşıyan, kültürümüzü, değerlerimizi ve geleneklerimizi koruyup bizlere aktaran sizler; toplumumuzun hafızası, ailelerimizin manevi direğisiniz. Yaşlılık, sadece bir biyolojik süreç değil, bilgelik, tecrübe ve hayatın derin anlamını içinde barındıran özel bir dönemdir. Sizler, yaşanmışlıklarınız ve biriktirdiğiniz tecrübelerinizle bizlere yön gösteren birer rehbersiniz. Bu nedenle, sizlerin varlığı toplumumuzun geleceğini inşa eden en sağlam temellerden biridir. Devletimiz, yerel yönetimlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız, büyüklerimizin ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal hayata aktif katılımlarının sağlanması ve yaşam kalitelerinin artırılması için çalışmaya devam edecektir. Ancak unutulmamalıdır ki, sevgi ve ilgi, hiçbir kurumun tek başına veremeyeceği, sadece aile bağlarıyla, insan sıcaklığıyla sunulabilecek bir değerdir. Bu vesileyle, hayatımızı güzelleştiren, bizlere yol gösteren tüm büyüklerimize şükranlarımı sunuyor; çalıştayımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." - BİLECİK