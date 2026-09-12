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Bilecik’te İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik’te İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi
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Bilecik’te İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirildi.

Bilecik'te İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, kent genelindeki asayiş ve güvenlik durumu değerlendirilirken; terörle mücadele, mali ve organize suçlarla mücadele, düzensiz göç, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele ile trafik güvenliğine yönelik çalışmalar ele alındı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda alınacak güvenlik tedbirlerinin de görüşüldüğü toplantıda, okul ve çevrelerinde öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim alabilmeleri amacıyla yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca okul servis araçlarına yönelik denetimler ile okul çevrelerinde alınacak trafik tedbirleri ele alınırken, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik kurumlar arası koordinasyon içerisinde yürütülecek çalışmalar ve alınacak ilave tedbirler görüşüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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