Bilecik'te İdare Mahkemesi kurulması resmen kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Bilecik'te İdare Mahkemesi'nin kurulmasına yönelik süreç resmen başlatıldı. Alınan karar, kentte idari yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve erişilebilir şekilde sunulmasına imkan tanıyacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Düzenleme kapsamında, Bilecik'in artan nüfusu ve idari iş yükü göz önünde bulundurularak vatandaşların yargısal süreçlere daha kolay ulaşabilmesi amaçlanıyor. Böylece hem bölgedeki hukuki işlemler hızlanacak hem de çevre illere bağlı olarak yürütülen idari davaların oluşturduğu yoğunluk azalacak.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, sürecin önemine dikkat çekerek, "Bilecik'in gelişen nüfusuna ve artan ihtiyaçlarına yönelik atılan bu adımın ilimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - BİLECİK