Bilecik'te KÖYDES projesiyle iki köyün içme suyu sorunu çözüldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Balçıkhisar Köyü'nde hayata geçirilen İçme Suyu Büyük Altyapı Projesi (KÖYDES) ile Balçıkhisar ve Cumalı köylerinin uzun süredir devam eden içme suyu sorunu çözüldü.

Osmaneli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB), Merkez İlçe KHGB ve Bilecik İl Özel İdaresi iş birliğiyle tamamlanan proje kapsamında; içme suyu sondajı, trafo, elektrik hattı, biriktirme deposu ve içme suyu iletim hattı inşa edildi. Kapsamlı altyapı çalışmalarıyla birlikte Osmaneli-Balçıkhisar ve Merkez-Cumalı köylerinin içme suyu ihtiyacı güvenli ve sürdürülebilir şekilde karşılanmaya başlandı. Tamamlanan projeyi yerinde inceleyen Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, yapılan yatırımların kırsalda yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli adımlar olduğunu vurguladı. Projenin, köylerin uzun vadeli su ihtiyacını karşılayacak şekilde planlandığı belirtildi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Kaynaktan depoya kadar kapsamlı bir şekilde planlanan proje ile yeni içme suyu sistemi kesintisiz şekilde inşa edilerek köylerimizin su ihtiyacı güvenli ve sürdürülebilir biçimde karşılanmaya başlandı. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" dedi. - BİLECİK