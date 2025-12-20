Haberler

Bilecik'te KÖYDES projesiyle iki köyün içme suyu sorunu çözüldü

Bilecik'te KÖYDES projesiyle iki köyün içme suyu sorunu çözüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gerçekleştirilen İçme Suyu Büyük Altyapı Projesi ile Balçıkhisar ve Cumalı köylerinin içme suyu sorunu çözüldü. Proje kapsamında yeni içme suyu sistemi inşa edilerek köylerin su ihtiyacı güvenli bir şekilde karşılanmaya başlandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Balçıkhisar Köyü'nde hayata geçirilen İçme Suyu Büyük Altyapı Projesi (KÖYDES) ile Balçıkhisar ve Cumalı köylerinin uzun süredir devam eden içme suyu sorunu çözüldü.

Osmaneli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB), Merkez İlçe KHGB ve Bilecik İl Özel İdaresi iş birliğiyle tamamlanan proje kapsamında; içme suyu sondajı, trafo, elektrik hattı, biriktirme deposu ve içme suyu iletim hattı inşa edildi. Kapsamlı altyapı çalışmalarıyla birlikte Osmaneli-Balçıkhisar ve Merkez-Cumalı köylerinin içme suyu ihtiyacı güvenli ve sürdürülebilir şekilde karşılanmaya başlandı. Tamamlanan projeyi yerinde inceleyen Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, yapılan yatırımların kırsalda yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli adımlar olduğunu vurguladı. Projenin, köylerin uzun vadeli su ihtiyacını karşılayacak şekilde planlandığı belirtildi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Kaynaktan depoya kadar kapsamlı bir şekilde planlanan proje ile yeni içme suyu sistemi kesintisiz şekilde inşa edilerek köylerimizin su ihtiyacı güvenli ve sürdürülebilir biçimde karşılanmaya başlandı. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anthony Joshua, Jake Paul'un çenesini kırdı

Maç sonu korkutan görüntü! Jake Paul'un çenesi kırıldı
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı

Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Anthony Joshua, Jake Paul'un çenesini kırdı

Maç sonu korkutan görüntü! Jake Paul'un çenesi kırıldı
Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Osimhen büyük baskı altında!
Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Kuvvetli geliyor
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
title