Bilecik'te huzurevinde anlamlı buluşma

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, eşi ve çocuklarıyla huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla sıcak sohbetler gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında İlhan'ın çocuklarının da yaşlılarla ilgilenmesi dikkat çekti.

Bilecik'te huzurevine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirilerek büyüklerle bir araya gelindi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, eşi ve çocuklarıyla birlikte İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Huzurevi Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında huzurevinde kalan büyüklerle yakından ilgilenen İl Müdürü İlhan ve ailesi, yaşlılarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında özellikle İl Müdürü İlhan'ın çocuklarının yaşlılarla özenle ilgilenmesi, onlarla vakit geçirmesi ve gönüllerine dokunması, ziyaretin en anlamlı anları arasında yer aldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Büyüklerimiz bizim baş tacımızdır. Ailemle birlikte onları ziyaret etmek, çocuklarımızın da yaşlılarımıza sevgiyle yaklaşmasına vesile olmak bizler için çok kıymetli. Onların duaları ve tebessümleri en büyük motivasyonumuzdur" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
