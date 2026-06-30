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Bilecik'te açık hava sineması etkinliği

Bilecik'te açık hava sineması etkinliği
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Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevinde kalan yaşlılar, Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen açık hava sineması etkinliğine katıldı. 'Aile Güçlenirse Gelecek Aydınlanır' temalı etkinlik, sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi ve yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını artırmayı amaçladı.

Bilecik'te açık hava sineması etkinliği düzenlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan vatandaşlar, Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen 'Aile Güçlenirse Gelecek Aydınlanır' temalı açık hava sineması etkinliğine katıldı. Etkinliğe, huzurevi sakinleri de katılım sağlarken, katılımcılar doğayla iç içe kurulan alanda açık havada sinema keyfi yaşadı. Programın, sosyal dayanışmayı güçlendirmeye ve yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını artırmaya katkı sunduğu ifade edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Aile Güçlenirse Gelecek Aydınlanır temasıyla gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte, büyüklerimizle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduk. Emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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