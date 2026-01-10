Haberler

Bilecik'te huzurevi hizmetleri yerinde incelendi

Bilecik'te huzurevi hizmetleri yerinde incelendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, huzurevi hizmetlerini yerinde inceleyerek yaşlı bakım hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerde, büyüklerin huzur içinde yaşamalarının önemine vurgu yapıldı.

Bilecik'te huzurevi hizmetleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan tarafından yerinde incelendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman ile birlikte İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Huzurevi Müdürü Seyhan Şimşek tarafından karşılanan İl Müdürü İlhan ve beraberindeki heyet, kentte sunulan yaşlı bakım hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeler kapsamında huzurevinde sunulan hizmetler, fiziki şartlar ve yürütülen sosyal faaliyetler ele alındı. Büyüklerin huzur, güven ve saygı ortamı içerisinde yaşamlarını sürdürmelerinin sağlanmasının önemine vurgu yapıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Büyüklerimizin huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yaşlı hizmetlerinin güçlendirilmesi her zaman önceliklerimiz arasında yer alıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar

Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın

İstanbul'da skandal iddialarla gündeme gelen otele baskın
Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu

Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu