Bilecik'te huzurevinde 'Salçalı ekmek' etkinliği

Bilecik'te huzurevinde haftalık 'Salçalı ekmek' etkinliği düzenlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İl Müdür Yardımcıları Seçkin Bilici ve Rahim Duman ile birlikte huzurevinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen etkinlikte huzurevi sakinleriyle bir araya gelinerek sohbet edildi. Doğal ürünlerle hazırlanan salçalı ekmek ikramı, huzurevi sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, etkinliğin sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi. İl Müdürü İlhan ve beraberindeki heyet, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek talep ve önerilerini dinledi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Yumurtalar kümesten, zeytinler bahçeden, ekmekler Üzeyir amcamızdan. Doğal ve samimi bu güzel etkinlikte herkese afiyet olsun. Büyüklerimizle bir arada olmak bizler için büyük bir mutluluk" dedi. - BİLECİK