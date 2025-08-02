Bilecik'te Huzur ve Güven Uygulaması Yapıldı

Bilecik genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kapsamlı bir "Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'ın koordinesinde düzenlenen uygulamaya 204 polis memuru katıldı. İl genelinde eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, işyerleri, araçlar, binalar ve şahıslar tek tek kontrol edildi. Gerçekleştirilen denetimlerde toplam 2 bin 428 şahıs ve 93 işyeri denetlenirken, çeşitli suçlardan 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca kurallara uymadığı tespit edilen 27 araca idari para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri, huzur uygulamalarının aralıklarla devam edeceğini belirterek, vatandaşların can ve mal güvenliği için sahada aktif şekilde görev yaptıklarını vurguladı. - BİLECİK