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Bilecik'te Hayır Pilavı Dağıtıldı

Bilecik'te Hayır Pilavı Dağıtıldı
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, vefat eden babası Ahmet Yıldırım'ın anısı için Şeyh Edebali Türbesi'nde hayır pilavı dağıttı. Katılımcılar dualarıyla destek oldu.

Bilecik'te her hafta Şeyh Edebali Türbesi'nde dağıtılan pilavın bugünkü hayrını AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım yaptı.

Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan Orhan Gazi Camiinden çıkan camiiat ve ziyarete gelen vatandaşlara her hafta dağıtılan 'Şifalı Pilav' ikramının hayrını bu hafta AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, babası Ahmet Yıldırım'ın vefatının sene-i devriyesi vesilesiyle yaptı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl her hafta dağıtılan Şifalı Pilav' ikramına bu hafta icabet ederken, vatandaşlarla sohbet etti. Yıldırım burada yaptığı açıklamada, "Kıymetli babam Ahmet Yıldırım'ın vefatının sene-i devriyesi vesilesiyle, onun aziz hatırasını yaşatmak ve dualarla yad etmek amacıyla, Şeyh Edebali Türbemizde Cuma namazının ardından pilav ikramında bulunduk.Katılım sağlayan, dualarıyla yanımızda olan herkese gönülden teşekkür ederiz. Rabbim mekanını cennet eylesin, rahmetiyle muamele eylesin" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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