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Akrobasi gösterisi büyük beğeni topladı

Akrobasi gösterisi büyük beğeni topladı
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen yıl sonu programında kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi, müzik dinletisi ve akrobasi gösterisi büyük alkış aldı.

Bilecik'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen yıl sonu programında akrobasi gösterisi büyük beğeni topladı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen yıl sonu programı ve sergi açılışı, protokolün ve vatandaşların yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Gölpazarı Halk Eğitimi Merkezi tarafından organize edilen etkinlikte, kursiyerlerin yıl boyunca büyük bir özveriyle hazırladığı el emeği ürünler görücüye çıktı.

"Hayat boyu öğrenme, toplumsal kalkınmanın temelidir"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Selcan Bilge yaptı. Bilge konuşmasında, hayat boyu öğrenmenin bireysel gelişim ve toplumsal kalkınmadaki kritik rolüne vurgu yaparak, kursiyerlerin uzun uğraşlar sonucu ortaya koyduğu eserleri sergilemekten gurur duyduklarını ifade etti.

Sahne performansları büyük beğeni topladı

Açılış konuşmasının ardından sahne alan gitar ve bağlama kursu öğrencilerinin müzik dinletisi katılımcılardan tam not aldı. Renkli anlara sahne olan program, halk oyunları ekibinin gösterisi ve Türk Müziği Korosu'nun seslendirdiği keyifli eserlerle devam etti.

Akrobasi gösterisi damga vurdu

Programın en dikkat çekici anlarından biri ise genç sporcuların sahnelediği Street Workout (sokak akrobasisi ve güç gösterisi) oldu. Gençlerin sergilediği yüksek enerjili ve zorlu performans, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

El emeği ürünler büyük beğeni topladı

Sahne etkinliklerinin ardından, protokol üyeleri ve vatandaşlar kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el sanatları ürünlerinin yer aldığı sergiyi gezdi. Eğitim, üretim ve sosyal gelişimi bir arada sunan sergi, ziyaretçilerin büyük takdirini kazandı.

Programa, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, kurum amirleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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