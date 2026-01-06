Haberler

Bilecik'te 'Hayal panosu' etkinliği gerçekleştirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi Kulübü tarafından düzenlenen 'Hayal Panosu' etkinliği, katılımcıların hayallerini ve hedeflerini paylaşmalarını sağladı. Etkinlik, sosyal gelişim ve katılımcılık anlayışını destekledi.

Bilecik Kent Konseyi'nde BŞEÜ Çocuk Gelişimi Kulübü tarafından 'Hayal panosu' etkinliği gerçekleştirildi.

Bilecik Kent Konseyi ev sahipliğinde, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi BŞEÜ Çocuk Gelişimi Kulübü tarafından planlanan ve Bilecik İletişim ve Çocuk Odaklı Kulüp (BİÇOK) tarafından uygulanan 'Hayal panosu' etkinliği başarıyla gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında katılımcılar hayallerini, hedeflerini ve gelecek beklentilerini paylaşma fırsatı bulurken, birlikte düşünme ve üretme kültürü desteklendi. Çalışmanın, katılımcılık anlayışının güçlendirilmesine ve gençlerin sosyal gelişimine katkı sağladığı belirtildi.

Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, "Etkinliği gerçekleştiren BİÇOK ekibine ve etkinliğe katılım sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

