Bilecik'te Hamsu Köprüsü Yenileme Çalışmalarında Trafik Düzenlemesi

Bilecik'teki Hamsu Köprüsü'nde devam eden yenileme çalışmaları nedeniyle il trafik komisyonu önemli bir karar aldı. Türkmeneli Caddesi ile Atakent Caddesi kesişimi kapatıldı, sürücülerin alternatif yollar kullanması önerildi.

Bilecik'te Hamsu Köprüsü'nde devam eden yenileme çalışması sonrası trafiği rahatlatacak karar alındı.

Bilecik'te geçtiğimiz Haziran ayında okulların kapanmasının ardından Hamsu Köprü yıkılarak yenilenmesinin planlanması gecikmişti. Geçtiğimiz ay yıkılarak yenilenme çalışmaların Hamsu Köprüsü okulların açılışına yetişmeyince trafik çilesi yaşandı. Bu sabah sanayi istikametinden kent merkezine kilometrelerce oluşurken, sürücüleri çileden çıkarmıştı.

İl Trafik Komisyonu kararı

Yaşanan bu trafik sorununa bir de Bahçelievler Mahallesinde bulunan ara yollardan ana yolu giriş yapan araçlar sonrası trafik iyice sıkışırken, trafiği rahatlatacak karar alındı. İl Trafik Komisyonca alınan kararda, "Hamsu köprüsü yapım çalışması devam ettiğinden dolayı Türkmeneli Caddesi ile Atakent Caddesi kesişiminden İl Trafik Komisyonu kararınca kapatıldı. Sürücülerin Mehmetçik Sokak üzerinden kongre merkezi kavşağını kullanarak Abdülhamithan Bulvarına katılmaları gerekmektedir" denildi. - BİLECİK

