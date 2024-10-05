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Bilecik'te Hafriyat Atığı Ormana Dökülünce 140 Bin Lira Ceza

Bilecik'te Hafriyat Atığı Ormana Dökülünce 140 Bin Lira Ceza
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Bilecik'te bir özel eğitim anaokulu inşaatı yapan firmanın, çıkan hafriyatını ormanlık alana dökmesi sonucu 140 bin lira ceza kesildi. Zabıta ekipleri, hafriyatın dökülmesine müdahale etti.

Bilecik'te bir okul inşaatı yapan firma çıkan hafriyatını doğaya dökünce zabıta harekete geçti. Firmaya 140 bin lira ceza kesildi.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Konuralp Caddesi üzerinde taşeron firma tarafından yapımı devam eden özel eğitim anaokulu inşaatından çıkan hafriyat ve taşları döküm sahası yerine ormanlık alana döküldü. İnşaatın yanındaki ormanlık araziye yaklaşık 300 kamyon hafriyat döken firmaya zabıta 'dur' dedi. Zabıta Müdürlüğü bağlı ekipleri hemen olay yerine giderek, firmanın hafriyat dökmesine engel oldular. Firmaya, Kabahatler Kanunu'na göre 140 bin lira idari para cezası kesildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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