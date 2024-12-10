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Bilecik'te Güzergah Dışı Sürücüye Ceza

Bilecik'te Güzergah Dışı Sürücüye Ceza
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Bilecik'te üniversite öğrencisini mağdur eden halk dolmuşu sürücüsüne, güzergaha uymadığı için ceza işlemi uygulanmak üzere tutanak tutuldu. Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların olumsuz durumlarda 153 numarasını arayarak ihbarda bulunabileceklerini açıkladı.

Bilecik'te Pelitözü Gölpark'a gitmek isteyen üniversite öğrencisinin talebini kabul etmeyerek, güzergaha uymayan sürücüye ceza işlemi uygulanmak üzere tutanak tutuldu.

Vatandaşların birçok alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, takip etmesi gereken güzergaha uymayan ve öğrenciyi mağdur eden halk dolmuşu sürücüsüne yönelik tutanak tutuldu. Zabıta Müdürlüğü çalışanları, ilgili tutanağı encümene sevk ettiklerini ve tutanağın değerlendirilerek, sürücü hakkında ceza işlemi uygulanacağı bilgisini verdi.

Bu tür olumsuz durumlara karşı vatandaşların duyarlı olmaları ve karşılaştıkları olumsuzlukları 153 numaralı Zabıta Müdürlüğü telefonlarıyla iletebileceklerini kaydeden görevliler, bu yönde denetimlerin artırılacağını söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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