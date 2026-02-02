Bilecik'te GAMER güvenlik toplantısı yapıldı

Bilecik'te İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) güvenlik toplantısı yapıldı.

İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısı, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, kurul üyelerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda il genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Mevcut durum değerlendirilirken, kurumların sorumluluk alanlarına giren konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "İlimizde kamu düzeni ve güvenliğinin kesintisiz şekilde sağlanması için kurumlarımız arasındaki koordinasyon büyük önem taşıyor. Sahadaki uygulamaların etkinliğini artırmak ve olası risklere karşı hızlı hareket etmek amacıyla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK