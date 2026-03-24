Bilecik'te vatandaşlara güvenlik bilgilendirmesi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Bozüyük Otobüs Terminali’nde vatandaşlara güvenlik konularında bilgilendirme yaptı. 112 Acil Hattı'nın kullanımı, dolandırıcılık yöntemleri ve güvenlik hizmetleri hakkında bilgiler verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından Bozüyük ilçesindeki Otobüs Terminali ziyaret edildi. Gerçekleştirilen çalışmada vatandaşların güvenlik konularında bilinçlendirilmesi amacıyla çeşitli bilgilendirmelerde bulunuldu. Ekipler tarafından, 112 Acil İhbar Hattı'nın doğru ve etkin kullanımı, dolandırıcılık çeşitleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri ile Toplum Destekli Polislik hizmetleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Ayrıca genel güvenlik konularında farkındalığın artırılması ve olası mağduriyetlerin önlenmesine yönelik uyarılarda bulunuldu.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, benzer bilgilendirme faaliyetlerinin vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda devam edeceğini bildirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Trump "İran'ı vuralım" diyen ismi ilk kez açıkladı! Bilanço ağırlaştı
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi

Dünyanın beklediği çağrıyı yaptı
ABD ekonomisinin kalbinde büyük patlama! Halka 'evde kalın' uyarısı yapıldı

ABD ekonomisinin kalbinde büyük patlama! Halka "evde kalın" uyarısı
Borcu olana 'altın' gibi fırsat

Borcu olana "altın" gibi fırsat
Sürpriz yapmak için eve erken geldi, eşini arkadaşıyla yatakta yakaladı!

Sürpriz yapmak için eve erken geldi, eşini arkadaşıyla yatakta yakaladı!
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar

İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
ABD ekonomisinin kalbinde büyük patlama! Halka 'evde kalın' uyarısı yapıldı

ABD ekonomisinin kalbinde büyük patlama! Halka "evde kalın" uyarısı
Geceye damga vuran kare! Canlı yayında gülme krizine girdiler

Geceye damga vuran kare! Canlı yayında krize girdiler
Ada ülkesinde 7.5 büyüklüğünde deprem

Ada ülkesinde 7.5 büyüklüğünde deprem