Bilecik'te Gıda ve Yem Denetimleri Sürüyor

Bilecik ve ilçelerinde gıda ve yem denetimleri aralıksız sürüyor.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi teknik ekipleri, gıda kaynaklı zehirlenme vakalarındaki artış nedeniyle il ve ilçelerde yürütülen denetim, kontrol ve eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla hem işletmeler hem de eğitim ve kamu kurumlarına yönelik kapsamlı uygulamalar devam ediyor. İl genelinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında çeşitli işletmeler ve kurumlardan numuneler alınarak laboratuvarlara gönderiliyor. Bu analizlerle, insan ve hayvan beslenmesinde kullanılan gıda ve yemlerin mevzuata uygunluğu, güvenilirliği ve kalite standartlarına uyup uymadığı titizlikle kontrol ediliyor. Analiz sonuçlarına göre işletmelere bilgilendirme yapılmakta ve mevzuata uygunluk konusunda yönlendirmeler sağlanıyor. Ayrıca işletmeler tarafından bildirilen fire bandrolleri, ilgili mevzuat çerçevesinde imha ediliyor.

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları denetimlerle sınırlı kalmayıp, il genelindeki okullar, işletmeler ve kamu kurumlarında öğrencilere ve personele yönelik eğitim faaliyetleri de sürdürülüyor. Eğitimlerde gıda israfının azaltılması, gıda güvenliği bilincinin artırılması, su verimliliği ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi konularında bilgilendirme yapılıyor.

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü yetkilileri, "Gıda ve yem güvenliğini sağlamak için denetimlerimizi ve eğitim faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini garanti altına almak" dedi. - BİLECİK