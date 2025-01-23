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Bilecik'te Gençlik Hizmetleri Paneli Düzenlendi

Bilecik'te Gençlik Hizmetleri Paneli Düzenlendi
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Bilecik İl Müftülüğü, gençlik faaliyetlerinin verimliliğini artırmak ve kurumsal bağlılığı güçlendirmek amacıyla 'Gençlik Hizmetleri Yerinde Rehberlik' paneli düzenledi. Panelde gençlik koordinatörlük sistemi ve çeşitli projeler hakkında bilgi verildi.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından gençlik faaliyetlerindeki kurumsal aidiyetin oluşması, verimliliğin artırılması, hizmet çeşitliliğinin sağlanması, personelin görüş ve önerilerinin dinlenmesi amacıyla ' Gençlik Hizmetleri Yerinde Rehberlik' paneli düzenlendi.

Kayıboyu Toplantı Salonunda düzenlenen panele Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Eğitim Uzmanı Hamza Ateş, İl Müftüsü Ahmet Dilek, Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı, il ve ilçelerde görev yapan Gençlik ve İzcilik Koordinatörleri katıldı.

Programda, Bilecik Müftülüğü personeli Ömer İp tarafından gençlik alanında yapılan çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirildi. Akabinde Eğitim Uzmanı Hamza Ateş'in, moderatörlüğünde gençlik koordinatörlük sistemi, gençlik koordinatörleri ve manevi danışmanların gerçekleştirebileceği örnek çalışmalar, izcilik çalışmaları, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum, Hem Çalışıyorum Hem Öğreniyorum, Genç Gönüller Çocuk Gönüllerle Buluşuyor, Gençliğe Değer projeleri ile il genelinde gerçekleştirilen kamplar ve gençlik bilgi yarışmasıyla ilgili neler yapılabileceği istişare edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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